Trump kendisini 'İran'ın fatihi' ilan etti: Anlaşmaya uymazlarsa acı verici olur

ABD’nin Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NBC’ye konuşan Trump, İranlı yetkililerin kapalı kapılar ardında kamuoyuna yansıttıklarından farklı bir tutum sergilediklerini öne sürdü.

“Unutmayın, İran fethedildi”

Trump, İranlıların toplantılar sırasında basın önünde söylediklerinden “çok daha farklı” konuştuklarını ve görüşmelerde “çok daha makul davrandıklarını” iddia etti.

İran tarafının normalde kabul etmeyecekleri birçok konuyu görüşmelerde kabul ettiğini savunan Trump, bu durumun kamuoyuna yansıtılandan farklı bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

Açıklamalarında İran’ın mevcut durumuna da değinen Trump, “Unutmayın, İran fethedildi. Orduları yok” ifadelerini kullandı.

Yine tehditler savurdu

Trump ayrıca, İran’ın bir anlaşmaya varmayı reddetmesi halinde bunun ülke için “çok acı verici sonuçlar doğuracağını” ileri sürdü.

Trump’ın sözleri, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin ve olası diplomatik girişimlerin yeniden gündemde olduğu bir dönemde dikkat çekti.

"İsrail'in saldırıları azalttığını" söyledi

Trump, İsrail’in bölgedeki saldırılarını azalttığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü söyleyen Trump, “ Bibi ile konuştum ve o bu işi daha düşük profilli yürütecek” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca mevcut durumun daha temkinli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Bence biraz daha düşük profilli olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.







