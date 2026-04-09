Trump kendisini 'İran'ın fatihi' ilan etti: Anlaşmaya uymazlarsa acı verici olur

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran ile imzalanan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın ordusunu yok ettiklerini söyleyen Trump, "Unutmayın, İran fethedildi. Eğer anlaşma yapmazlarsa bu onlar için çok acı verici olacak." ifadelerini kullandı.
ABD’nin Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
NBC’ye konuşan Trump, İranlı yetkililerin kapalı kapılar ardında kamuoyuna yansıttıklarından farklı bir tutum sergilediklerini öne sürdü.
“Unutmayın, İran fethedildi”
Trump, İranlıların toplantılar sırasında basın önünde söylediklerinden “çok daha farklı” konuştuklarını ve görüşmelerde “çok daha makul davrandıklarını” iddia etti.
Yine tehditler savurdu
Trump ayrıca, İran’ın bir anlaşmaya varmayı reddetmesi halinde bunun ülke için “çok acı verici sonuçlar doğuracağını” ileri sürdü.
Trump’ın sözleri, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin ve olası diplomatik girişimlerin yeniden gündemde olduğu bir dönemde dikkat çekti.
"İsrail'in saldırıları azalttığını" söyledi
Trump, İsrail’in bölgedeki saldırılarını azalttığını belirtti.
Trump ayrıca mevcut durumun daha temkinli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Bence biraz daha düşük profilli olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.