NATO'dan Hürmüz'de çok uluslu misyon hazırlığı: Üye olmayan ülkeler de yer alacak

20:049/04/2026, Perşembe
AA
Mark Rutte, NATO’nun Hürmüz Boğazı misyonuna destek verebileceğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hürmüz Boğazı’na yönelik çok uluslu bir misyona katkı sağlanabileceğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer liderliğinde yürütülen koalisyon çalışmalarına Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Körfez ülkeleri de katılıyor. Rutte, NATO’nun katkısının gönüllülük esasına dayandığını ve sürecin ateşkesin ilk günlerinde yakından takip edildiğini belirtti.

Rutte, ABD ziyareti kapsamında Ronald Reagan Başkanlık Vakfı Enstitüsü'nde konuştu.

NATO'dan Starmer liderliğinde çok uluslu koalisyon çalışması

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın liderliğinde, denizlerde serbest dolaşım ilkesinin korunmasına yönelik çok uluslu bir koalisyon oluşturulması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Rutte, bu kapsamda ABD ile birlikte olası bir misyonun kapsamı ve zamanlamasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Rutte, koalisyonun pratik katkılara odaklanacağını vurgulayarak, ülkelerin kendi imkanları doğrultusunda destek sunacağını söyledi.

Hollanda’nın mayın avlama gemileri ve radar teknolojisi gibi katkılar üzerinde durduğunu aktaran Rutte, sürecin ateşkesin ilk günlerinde olması nedeniyle gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

NATO üyesi olmayan ülkeler de yer alıyor

Rutte, koalisyonun yalnızca NATO üyelerinden oluşmadığını vurgulayarak, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’nın yanı sıra Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez ülkelerinin de sürece dahil olduğunu, katılımcıların büyük çoğunluğunu ise NATO müttefiklerinin oluşturduğunu ifade etti.

Askeri düzeyde 34 ülkenin katılımıyla planlama sürecinin başlatıldığını belirten Rutte, NATO’nun olası rolüne ilişkin olarak, "NATO yardımcı olabilirse, elbette oradadır. Yardımcı olmamak için hiçbir neden yoktur. NATO bir rol oynayabilirse, bu harika olur." değerlendirmesinde bulundu.

Transatlantik savunma sanayisi vurgusu

Rutte, ABD ve Avrupa arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin karşılıklı yatırımlarla sürdüğünü kaydeden, bunun ayrılmaz bir yapı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin de bu alandaki rolüne değinen Rutte, Türkiye’den birçok şirketin ABD’de yatırım yaptığını ve birlikte çalıştığını söyledi.

Rutte, transatlantik savunma sanayisi altyapısının ayrıştırılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, bunun kısa vadede Rusya’nın, uzun vadede ise Çin’in yararına olacağını kaydetti.



