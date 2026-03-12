Petrol krizi Fransa'yı sarstı: Fransa Merkez Bankası Başkanı'ndan 'Hiç paramız kalmadı' itirafı

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle petrol piyasalarındaki dalgalanmalara karşı hükümetin akaryakıt yardımı uygulamasının kamu borcunu artıracağı uyarısında bulunarak, “Hiç paramız kalmadı" dedi.
Dünyanın beşte bir petrolünü taşıyan Hürmüz Boğazı, neredeyse tüm petrol tankerlerine kapalı kalmaya devam ediyor.
Orta Doğu’daki çatışmalar petrol piyasasını sarsarken, Fransa’da enerji krizi borcu katlayabilir.
Akaryakıt desteği Fransa’yı daha borçlu yapacak
Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, RTL kanalında katıldığı programda, Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol piyasalarında yarattığı kırılganlığa karşı hükümetlerin bazı tedbirleri devreye koyduklarını belirterek, Fransız hükümetinin de bu yönde adım atmasının ve vatandaşlara olası akaryakıt desteğinin halihazırda borç yükü fazla ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söyledi.
“Hiç paramız kalmadı”
Kamu maliyesinin durumunun, hükümetin yeni sübvansiyonlar sağlamasına imkan vermediğini dile getiren Galhau, “Hiç paramız kalmadı” ifadesini kullandı.
Borç yükü en fazla olan ülkelerden
Ayrıca kamu borcunu azaltmaya yönelik bütçe tasarıları, hükümet ile muhalefet arasında başlıca uzlaşmazlık konularından birini oluşturuyor.