İtalya Lübnan'a 10 milyon avro değerinde acil yardım yapacak

"Dışişleri Bakanı Tajani, Lübnan'daki ciddi insani durumu ele alabilmek ve ülkede yerinden edilenlerin sayısının artması, bunun da sosyo-ekonomik istikrar üzerinde yarattığı ciddi etkilerle mücadele için bugün 10 milyon avro değerinde yeni bir acil yardım paketi açıkladı."

Açıklamada, acil yardım paketinin, 6 milyon avroluk ikili girişim kapsamında yapılacak bir yardımı içerdiği bunun ayrıca Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yönetilen Lübnan İnsani Yardım Fonu'na 2 milyon avroluk katkı ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna 2 milyon avroluk destek de olmak üzere toplam 10 milyon avroyu bulacağı belirtildi.