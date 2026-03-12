İsrail Filistinli tutsağa tecavüz eden askerlerin yargılandığı davayı kapattı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Askeri Başsavcı Itay Ophir'in 5 İsrail askerinin yargılandığı Sde Teiman davasını kapatarak iddianameyi iptal ettiği bildirildi.

Açıklamada, iddianamenin geri çekilmesine ve davanın kapatılmasına gerekçe olarak mevcut delil tabanının karmaşıklığı, Askeri Savcılık Teşkilatı'ndaki istisnai koşullar, İsrail polisi soruşturmasından bazı soruşturma materyallerinin aktarılmasındaki zorluk ve mağdurun şu anda Gazze Şeridi'nde bulunması gibi iddialar gösterildi.