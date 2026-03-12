Bakan Fidan 'hayale kapılmasınlar' diyerek uyardı: Her türlü senaryoya hazırız

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Ankara’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile ortak basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

'Her türlü senaryoya hazırız'

"Görüşmelerimizde güncel uluslararası meseleleri ele alma imkanımız oldu. Bunların başında Orta Doğu'daki savaş gelmekte. Gerilimin azaltılması için komşularımız ve ortaklarımızla fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz.

Ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirildiğini görmekteyiz. İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız.

Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin. Yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya hazırlıklı durumdayız.

'Vatanadaşlarımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz'

Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için gece-gündüz çalışıyoruz. Hava sahasının halen kapalı olduğu ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri alıyoruz.

'İsrail kirli savaşa Lübnan'a taşımakta'

Netanyahu hükümeti bölgedeki her savaşın ve insani krizin şu anda merkezinde yer almakta. Uluslararası hukuku ve insani değerlerimizi korumak istiyorsak, bu gerçeği kabul etmeli ve açıkça dile getirebilmeliyiz. Lübnan devleti yıkılma noktasına gelmeden İsrail’in saldırıları sona ermeli. Lübnan'ın çökmesi başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgeyi derinden etkileyecektir.

Yayılmacı politika izleyen İsrail, mevcut savaştan istifade ile kirli savaşı Lübnan’a da taşımakta.. 1 milyon kişinin yerinden edilmesi kabul edilemez. Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den uzaklaşmamalıdır. Gazzelilerin yaşam koşullarının kötüleşmemesi öncelikli meseledir. Barış çabaları devam ederken İsrail'in kutsal mekanlara yönelik hukuka aykırı provokatif eylemlerine de devam ettiğini görüyoruz.

İmha edilen İran füzeleri

NATO'nun kollektif savunma konseptiyle uyumlu bir hareket tarzı oldu. NATO bu türden senaryolara hazırlık yapmakta, malumunuz. Hava savunma sistemleri gerçekten çok önemli. Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü çalışmalar var.

Almanya ile bu savaşın nasıl durdurulması gerektiği konusunda görüş birliğimiz var. Savaşın hemen durması gerektiği konusunda hemfikiriz. Yayılma riski de devam ediyor. Bu savaşın bir an önce durması gerekiyor.

İran'ın toprak bütünlüğü konusunda bir sıkıntı olmaması lazım. Rejim değişikliği gibi hedeflerin peşinde koşulmaması gerekiyor. Bir an önce bölgenin normale dönmesi gerekiyor.

İran tarafıyla da ABD tarafıyla da konuşuyoruz. İran'a yapılan tahrik edilmemiş bu saldırı ne kadar hukuksuzsa, İran'ın tahrik edilmeden Körfez ülkelerine yapmış olduğu saldırı da o kadar hukuksuzdur. Bunu İranlı meslektaşlarımıza da dile getirdik."




























































