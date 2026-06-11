Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 11 Haziran Perşembe maç programı

Dünya Kupası heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçıyla start alacak. Turnuvanın ilk maçları kapsamında Güney Kore, Çekya ile karşı karşıya gelirken Kanada ise Bosna Hersek ile mücadele edecek. 11-13 Haziran tarihleri arasında oynanacak Dünya Kupası maç programı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Dünya Kupası maçları heyecanı büyük bir coşkuyla başladı ve futbolseverler bugün sahada olacak takımları heyecanla takip ediyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı tarihi turnuva, bugün (11 Haziran) oynanacak olan Meksika - Güney Afrika açılış mücadelesiyle resmen start alıyor. Dünya Kupası ilk maçları kapsamında ayrıca A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya karşı karşıya gelirken, B Grubu'nda ise Kanada ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu turnuvanın başlangıcını kaçırmak istemeyenler için işte 11-13 Haziran Dünya Kupası 2026 maç programı:
Bugün hangi maçlar var?
02:00 Tampa Bay Rowdies - Charleston ABD USL Championship USL Championship Youtube
02:30 Detroit - El Paso Locomotive ABD USL Championship USL Championship
05:00 Monterrey Bay - Sporting Jax ABD USL Championship USL Championship Youtube
05:30 Phoenix Rising - Louisville City ABD USL Championship USL Championship Youtube
07:00 Avusturya - Guatemala hazırlık maçı Yayın Yok
22:00 Meksika - Güney Afrika FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
Yarın kimin maçı var 12 Haziran Cuma Dünya Kupası maçları
05:00 | Güney Kore - Çekya (A Grubu) TRT 1
22:00 | Kanada - Bosna Hersek (B Grubu) TRT 1
13 Haziran Cumartesi Dünya Kupası maçları
04:00 | ABD - Paraguay (D Grubu) TRT 1
22:00 | Katar - İsviçre (B Grubu) TRT 1