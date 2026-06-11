Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 11 Haziran Perşembe maç programı

Dünya Kupası maçları heyecanı büyük bir coşkuyla başladı ve futbolseverler bugün sahada olacak takımları heyecanla takip ediyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı tarihi turnuva, bugün (11 Haziran) oynanacak olan Meksika - Güney Afrika açılış mücadelesiyle resmen start alıyor. Dünya Kupası ilk maçları kapsamında ayrıca A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya karşı karşıya gelirken, B Grubu'nda ise Kanada ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu turnuvanın başlangıcını kaçırmak istemeyenler için işte 11-13 Haziran Dünya Kupası 2026 maç programı: