Bakan Fidan: Bölgedeki savaş bir an önce sona ermeli

Bakan Fidan: Bölgedeki savaş bir an önce sona ermeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında açıklamalarda bulunuyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulunan Fidan, "Bölgedeki savaş bir an önce sona ermeli. Üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü şekilde kınadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

