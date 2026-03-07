Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

16:527/03/2026, Cumartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile İstanbul'da görüştü.

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi öngörülen toplantıya, Bayramov'un yanı sıra Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılacak.

