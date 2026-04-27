Türkiye'nin hamleleriyle dara düşen Yunanistan'dan Libya çıkışı

Yerapetritis, bugün Libya'ya yaptığı ziyaretin ardından temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya'nın Trablus kentini ziyaret eden Yerapetritis, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile görüştüğünü aktardı.

Yerapetritis, temaslarında ikili ticaret, göç, uluslararası örgütlerde işbirliği gibi konuların ele alındığını belirterek, "Güncel konuları ele alacak, imzalanmış anlaşmaları yeniden değerlendirecek ve yeni anlaşmalar önerecek bir Ortak Komisyon kurulmasına karar verdik." dedi.

Yunan Bakan, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının belirlenmesine ilişkin teknik heyet müzakerelerine devam etme kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmalar Yunan'ı rahatsız etti

Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı ve Güvenlik ve Askerî İş Birliği Anlaşması, Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirdi. Deniz anlaşmasıyla iki ülke arasında yeni bir sınır çizilirken, Türkiye enerji arama faaliyetleri için hukuki zemin kazandı; askeri iş birliğiyle ise Libya’daki Trablus yönetimi güçlendi. 2022’de imzalanan Hidrokarbon Anlaşması ile enerji ortaklığı derinleştirildi.

Yunanistan ise anlaşmanın kendi deniz yetki alanı iddialarını yok saydığını savunarak karşı çıktı ve hattın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile planlanan enerji projelerini zora soktuğunu öne sürdü. Türkiye ise anlaşmaların uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek Doğu Akdeniz’deki haklarını koruduğunu vurguladı.







