Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü
Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM'deki grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği düştü
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