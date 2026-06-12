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Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü

Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü

10:1012/06/2026, пятница
G: 12/06/2026, пятница
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Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM'deki grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği düştü

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