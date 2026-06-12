TOKİ kurasız 20 bin konut teslim tarihleri il il ilçe ilçe açıklandı: TOKİ açık satış konutları ne zaman verilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen ve kura şartını ortadan kaldıran dev konut hamlesinde, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında teslim takvimi geliyor. Türkiye genelinde en fazla konutun satışa sunulacağı Bursa (2.190), Ankara (2.062), Hatay (1.240), Kahramanmaraş (1.073) ve Malatya (1.000) başta olmak üzere 64 ildeki projelerde iki farklı teslim modeli uygulanacak. TOKİ açık satışı konutların teslim tarihlerini açıkladı. İşte 20 bin TOKİ kurasız açık satışı il il konut teslim tarihleri.

1 /22 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak. İşte 20 bin TOKİ kurasız açık satışı il il konut teslim tarihleri.

2 /22

3 /22

4 /22

5 /22

6 /22

7 /22

8 /22

9 /22

10 /22

11 /22

12 /22

13 /22

14 /22

15 /22

16 /22

17 /22

18 /22

19 /22

20 /22

21 /22