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TOKİ Kurasız 20 Bin Konut Ne Zaman Teslim Edilecek? İl İl İlçe İlçe Açık Satış Konutlarının Teslim Tarihleri

TOKİ Kurasız 20 Bin Konut Ne Zaman Teslim Edilecek? İl İl İlçe İlçe Açık Satış Konutlarının Teslim Tarihleri

15:5116/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde başlattığı 20 bin konutluk dev açık satış kampanyasında başvurular başladı. Konutlar başvuru önceliği esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek. İşte 20 bin TOKİ kurasız açık satışı il il konut teslim tarihleri. Peki 20 bin konut ne zaman teslim edilecek? İşte il il ilçe ilçe TOKİ kurasız konut teslim tarihleri.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut için açık satış kampanyası başladı. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak. İşte 20 bin TOKİ kurasız açık satışı il il konut teslim tarihleri.

20 bin TOKİ kurasız açık satışı il il konut teslim tarihleri listesi için tıklayın

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