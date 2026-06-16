Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. TOKİ'nin 64 ildeki 20 bin konut için açık satış kampanyası başladı. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak. İşte 20 bin TOKİ kurasız açık satışı il il konut teslim tarihleri.