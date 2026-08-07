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LGS 1. nakil sonuçları 2026 son dakika! LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuru tarihleri

LGS 1. nakil sonuçları 2026 son dakika! LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuru tarihleri

14:44, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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LGS 1. nakil sonuçları 2026 son dakika! LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuru tarihleri

LGS yerleştirme sürecinin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından gözler nakil dönemine çevrildi. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen ya da kayıt hakkı kazandığı okulu değiştirmek isteyen binlerce öğrenci için birinci nakil başvuruları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda öğrenciler, boş kontenjan bulunan okullar arasından yeniden tercih yapma hakkına sahip olacak. İlk nakil sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklanacak ve ikinci nakil dönemi başlayacak. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, "LGS 1. nakil başvuruları ne zaman sona erecek?", "Nakil sonuçları hangi gün açıklanacak?" ve "2. nakil tercihleri ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 LGS nakil takvimine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

Lise hayalini bir sonraki tercih dönemine taşıyan öğrenciler için nakil maratonu başladı. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte okulunu değiştirmek isteyen ya da ilk tercihlerinde herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar, e-Okul sistemi üzerinden yeniden tercih yapabiliyor. Birinci nakil başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklanacak, ardından ikinci ve son nakil dönemi başlayacak. Öğrenciler ise boş kontenjanlar, taban puanlar ve başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Peki 2026 LGS 1. nakil başvuruları ne zaman bitecek? 2. nakil süreci hangi tarihte başlayacak? İşte ayrıntılar...

Lise hayalini bir sonraki tercih dönemine taşıyan öğrenciler için nakil maratonu başladı. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte okulunu değiştirmek isteyen ya da ilk tercihlerinde herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar, e-Okul sistemi üzerinden yeniden tercih yapabiliyor. Birinci nakil başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklanacak, ardından ikinci ve son nakil dönemi başlayacak. Öğrenciler ise boş kontenjanlar, taban puanlar ve başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Peki 2026 LGS 1. nakil başvuruları ne zaman bitecek? 2. nakil süreci hangi tarihte başlayacak? İşte ayrıntılar...

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Ağustos tarihinde başlayan 1. nakil tercihleri 7 Ağustos tarihine kadar yapılacak.

1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?5 Ağustos tarihinde başlayan 1. nakil tercihleri 7 Ağustos tarihine kadar yapılacak.1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2. nakil sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2. nakil sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYENLER...

17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Sonuçlara, sonuc.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYENLER...17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Sonuçlara, sonuc.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
Başlıklar :lgslgs nakilLgs Nakil Sonuçları
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