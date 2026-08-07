TOKİ 500 bin sosyal konut Hatay konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay ve ilçelerinde hak sahiplerinin belirlendiği 1+1 ve 2+1 tipi 13 bin 289 konutun konut belirleme kurası çekiliyor. Hatay konutları ekim ayında teslim edilecek. TOKİ Hatay sosyal konut için konut belirleme kurası sonucunda vatandaşlar, hangi konuta sahip olduğunu öğrenebiliyor. İşte Altınözü, Dörtyol, Erzin, Kumlu, Hassa, Payas, Arsuz, Belen, İskenderun TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları canlı yayın sorgulama ekranı.
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