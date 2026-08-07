SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li istisnasız yararlanacak! Eksik primi olana erken emeklilik formülü

Doğum ve askerlik borçlanmasından kimler yararlanabiliyor?

Kadın sigortalılar, sigorta başlangıcından sonra gerçekleşen doğumlar için borçlanma hakkına sahip bulunuyor. Her çocuk için en fazla 720 gün, toplamda ise 3 çocuk için 2.160 güne (6 yıl) kadar prim kazanılabiliyor. Gerekli şartların sağlanması halinde evlat edinen anneler de bu haktan yararlanabiliyor.

Erkek sigortalılar ise askerlikte geçen sürelerini borçlanarak eksik primlerini tamamlayabiliyor. Askerlik hizmetinin sigorta başlangıcından önce yapılmış olması halinde, borçlanılan süre kadar sigorta başlangıç tarihi geriye çekilebildiği için emeklilik tarihi de öne alınabiliyor.