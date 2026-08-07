SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li istisnasız yararlanacak! Eksik primi olana erken emeklilik formülü
Milyonlarca çalışan emeklilik için yaş şartını ve sigortalılık süresini tamamlasa da prim gün sayısındaki eksiklik nedeniyle maaş almaya hak kazanamıyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yer alan çeşitli borçlanma ve isteğe bağlı sigorta uygulamaları, belirli şartları sağlayan sigortalılara çalışmadan da prim kazanma fırsatı sunuyor. Doğum, askerlik, yurt dışı hizmet ve diğer borçlanma hakları sayesinde eksik primlerini tamamlayan vatandaşlar, emeklilik tarihlerini öne çekebiliyor. Bu nedenle emeklilik planlaması yapan milyonlarca kişi, "Prim eksiği nasıl tamamlanır?", "Çalışmadan prim kazanmak mümkün mü?" ve "Kimler borçlanma hakkından yararlanabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte SGK'nın sunduğu prim tamamlama yöntemleri ve erken emeklilik sağlayabilecek haklara ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
Emeklilik yolunda en büyük engellerden biri olan prim günü eksikliği, milyonlarca sigortalının gündemindeki yerini koruyor. Yaş ve sigortalılık süresini tamamladığı halde yeterli prim gününe ulaşamadığı için emekli olamayan vatandaşlar, SGK'nın sunduğu alternatif çözümleri araştırıyor. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması ve isteğe bağlı sigorta gibi uygulamalar sayesinde belirli koşulları taşıyan kişiler, fiilen çalışmadan da prim gün sayılarını artırabiliyor. Peki eksik primler hangi yöntemlerle tamamlanıyor? Erken emeklilik sağlayan haklardan kimler yararlanabiliyor? İşte emeklilik sürecini hızlandırabilecek tüm yöntemler...
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? SGK'nın prim tamamlama yöntemleri ve borçlanma hakları
Emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlayamayan milyonlarca vatandaş, eksik günlerini nasıl kapatabileceğini araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yer alan borçlanma ve isteğe bağlı sigorta uygulamaları, belirli şartları sağlayan sigortalılara prim kazanma imkânı sunuyor. Doğum ve askerlik borçlanmasından yurt dışı hizmet borçlanmasına, Bağ-Kur ihyasından isteğe bağlı sigortaya kadar birçok yöntemle eksik primler tamamlanabiliyor. Bazı uygulamalar ise emeklilik tarihini öne çekebiliyor.
Çalışmadan emekli olunabilir mi?
Emeklilik için gerekli primlerin tamamının fiilen çalışılarak kazanılması zorunlu değil. SGK mevzuatında yer alan bazı düzenlemeler sayesinde eksik prim günleri borçlanma veya isteğe bağlı sigorta yoluyla tamamlanabiliyor. Ancak hiçbir sigortalılık geçmişi bulunmayan bir kişinin tüm emeklilik primlerini yalnızca borçlanarak satın alması mümkün değil. Borçlanma hakkı yalnızca kanunda belirtilen sürelerle sınırlı olarak kullanılabiliyor.
Borçlanma sistemi nasıl işliyor?
Borçlanma, geçmişte prim ödenmeyen ancak mevzuatın izin verdiği sürelerin toplu ödeme yapılarak sigortalılık hizmetine eklenmesi anlamına geliyor. Böylece eksik prim günleri tamamlanabiliyor ve emeklilik için gerekli şartlara daha kısa sürede ulaşılabiliyor
Doğum ve askerlik borçlanmasından kimler yararlanabiliyor?
Kadın sigortalılar, sigorta başlangıcından sonra gerçekleşen doğumlar için borçlanma hakkına sahip bulunuyor. Her çocuk için en fazla 720 gün, toplamda ise 3 çocuk için 2.160 güne (6 yıl) kadar prim kazanılabiliyor. Gerekli şartların sağlanması halinde evlat edinen anneler de bu haktan yararlanabiliyor.
Erkek sigortalılar ise askerlikte geçen sürelerini borçlanarak eksik primlerini tamamlayabiliyor. Askerlik hizmetinin sigorta başlangıcından önce yapılmış olması halinde, borçlanılan süre kadar sigorta başlangıç tarihi geriye çekilebildiği için emeklilik tarihi de öne alınabiliyor.
Borçlanma erken emeklilik sağlar mı?
Borçlanma yalnızca prim gününü artırmakla kalmıyor, bazı sigortalılar açısından erken emeklilik avantajı da sağlayabiliyor.
Örneğin yaş şartını tamamlayan veya EYT kapsamında yaş koşulu aranmayan kadın sigortalılar, doğum borçlanmasıyla eksik primlerini tamamlayarak emekliliğe hak kazanabiliyor. Erkek sigortalılar ise sigorta başlangıcından önce yaptıkları askerlik hizmetini borçlanmaları halinde sigorta başlangıç tarihlerini geri çekerek daha erken emekli olabiliyor.
Yurt dışı borçlanması nasıl uygulanıyor?
Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları da belirli şartlarla hizmet borçlanması yapabiliyor. Ayrıca kadınlar, yurt dışında 18 yaşından sonra geçen bazı süreler için fiilen çalışmamış olsalar bile borçlanma hakkından yararlanabiliyor. Türkiye'de sigortalılık geçmişi bulunan kişiler için bu süreler emeklilik hesabında avantaj sağlayabiliyor.
Yurt dışı borçlanmaları hangi statüde değerlendiriliyor?
2019 yılında yürürlüğe giren düzenleme sonrasında yurt dışı borçlanmaları genel olarak Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle Türkiye'de hiç sigortalılığı bulunmayan kişiler için emeklilik hesabı Bağ-Kur şartlarına göre yapılıyor. Daha önce Türkiye'de prim ödemesi bulunanlar ise eksik günlerini bu yöntemle tamamlayabiliyor.
İsteğe bağlı sigorta ile prim tamamlanabilir mi?
Borçlanma hakkı bulunmayan veya aktif olarak çalışmayan kişiler için isteğe bağlı sigorta önemli bir alternatif oluşturuyor. 18 yaşını dolduran ve Türkiye'de ikamet eden kişiler SGK'ya başvurarak isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. Bu kapsamda ödenen primler Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor ve emeklilik hesabına dahil ediliyor.
Bağ-Kur'lular için ihya imkânı
Prim borçları nedeniyle daha önce dondurulan Bağ-Kur hizmet süreleri, ihya işlemiyle yeniden canlandırılabiliyor. Borçlanmada ihtiyaç duyulan süre kadar ödeme yapılabilirken, ihya uygulamasında dondurulan hizmet süresinin tamamının ödenmesi gerekiyor.
Borçlanma tutarları ne kadar?
2026 yılı brüt asgari ücreti esas alınarak hesaplanan en düşük borçlanma tutarları şu şekilde uygulanıyor:
Doğum borçlanması: Brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor. Buna göre bir aylık en düşük ödeme 10.569,60 TL.
Askerlik, yurt dışı borçlanması ve ihya: Brüt asgari ücretin yüzde 45'i esas alınıyor. Bir aylık en düşük ödeme 14.863,50 TL olarak hesaplanıyor.
Borçlanılabilecek diğer süreler
Kanun kapsamında doğum ve askerlik dışında da birçok süre için borçlanma yapılabiliyor. Bunlar arasında;
Memurların ücretsiz izin süreleri,
Sigortasız geçen avukatlık stajı (en fazla 1 yıl),
Doktora ve tıpta uzmanlık eğitiminde geçen süreler,
Fahri asistanlık hizmetleri,
Kısmi süreli çalışanların eksik prim günleri,
1416 sayılı Kanun kapsamındaki yurt dışı öğrenim süreleri,
Uzman ve usta öğreticilikte geçen hizmetler,
Polis, subay ve astsubay olarak göreve başlamadan önceki belirli eğitim süreleri,
Emniyet Genel Müdürlüğü adına geçirilen eğitim dönemleri,
Seçim nedeniyle görevden ayrılanların açıkta geçen süreleri,
Grev ve lokavtta geçen, mevzuatın izin verdiği hizmet süreleri yer alıyor.
Başvuru öncesinde hesaplama yapmak büyük önem taşıyor
Borçlanma ve isteğe bağlı sigorta uygulamaları, emeklilik için eksik primlerini tamamlamak isteyen sigortalılara önemli avantajlar sunuyor. Ancak her yöntemin emeklilik yaşına, bağlanacak maaşa ve ödenecek prim tutarına etkisi farklı olabiliyor. Bu nedenle başvuru yapılmadan önce SGK hizmet dökümünün ayrıntılı şekilde incelenmesi ve kişiye en uygun yöntemin belirlenmesi, hem maliyet hem de emeklilik planlaması açısından önem taşıyor.
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