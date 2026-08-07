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Mekke Anlaşması nedir? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması maddeleri nedir?

Mekke Anlaşması nedir? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması maddeleri nedir?

13:51, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 14:05, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Mekke Anlaşması nedir? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması maddeleri nedir?

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün bölgesel güvenlik için kritik önem taşıyan Mekke Anlaşması imzalandı. Buna göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak. Anlaşma ayrıca üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm alanlarda geliştirilmesini öngörüyor. Üç ülkenin imzaladığı tarihi savunma anlaşması küresel alanda geniş yankı uyandırdı. İşte Mekke Anlaşması'nın detayları.

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, bölgesel gerilim sürerken ortak bir savunma anlaşması imzalamak üzere bugün Cidde'de bir araya geldi. Tarihi nitelikteki bu adım; bölgede artan savaşlar, çatışmalar ve askeri gerilimlerin, özellikle de ABD ile İran arasındaki savaşın tırmandığı bir dönemde atıldı. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında Mekke Anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, bölgesel gerilim sürerken ortak bir savunma anlaşması imzalamak üzere bugün Cidde'de bir araya geldi. Tarihi nitelikteki bu adım; bölgede artan savaşlar, çatışmalar ve askeri gerilimlerin, özellikle de ABD ile İran arasındaki savaşın tırmandığı bir dönemde atıldı. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında Mekke Anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde temaslarına başladı.

Erdoğan, ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde temaslarına başladı.Erdoğan, ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

TÜRKİYE'DEN ÜÇLÜ SAVUNMA PAKTI AÇIKLAMASI: HİÇBİR ÜLKE HEDEF ALINMIYOR

Türk yetkililer, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma paktına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, anlaşmanın tamamen savunma niteliği taşıdığını ve taraf devletlerin yalnızca savunma alanında karşılıklı destek sağlamasını öngördüğünü belirtti.

BÖLGEDEKİ DİĞER ÜLKELKERİN KATILIMINA AÇIK

Açıklamada, paktın herhangi bir ülkeye veya bölgesel aktöre karşı oluşturulmadığı vurgulanırken, anlaşmanın bölgedeki diğer ülkelerin katılımına da açık olduğu ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu düzenlemenin mevcut ikili veya çok taraflı anlaşmaların yerine geçmeyeceğini, bu anlaşmaları geçersiz kılmayacağını ve mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırmayacağını bildirdi.

Daha önce Pakistan Dışişleri Bakanlığı da anlaşmanın ortak güvenliğin güçlendirilmesini amaçladığını, bölgesel istikrarın korunmasına katkı sunacağını ve taraf ülkelerden birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış bir saldırı olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.

Savunma paktının önümüzdeki dönemde güvenlik, istihbarat paylaşımı, savunma sanayisi, sınır güvenliği ve ortak askerî planlama alanlarında yeni iş birliklerinin önünü açması bekleniyor.


TÜRKİYE'DEN ÜÇLÜ SAVUNMA PAKTI AÇIKLAMASI: HİÇBİR ÜLKE HEDEF ALINMIYORTürk yetkililer, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma paktına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.Yetkililer, anlaşmanın tamamen savunma niteliği taşıdığını ve taraf devletlerin yalnızca savunma alanında karşılıklı destek sağlamasını öngördüğünü belirtti.BÖLGEDEKİ DİĞER ÜLKELKERİN KATILIMINA AÇIKAçıklamada, paktın herhangi bir ülkeye veya bölgesel aktöre karşı oluşturulmadığı vurgulanırken, anlaşmanın bölgedeki diğer ülkelerin katılımına da açık olduğu ifade edildi.Yetkililer, söz konusu düzenlemenin mevcut ikili veya çok taraflı anlaşmaların yerine geçmeyeceğini, bu anlaşmaları geçersiz kılmayacağını ve mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırmayacağını bildirdi.Daha önce Pakistan Dışişleri Bakanlığı da anlaşmanın ortak güvenliğin güçlendirilmesini amaçladığını, bölgesel istikrarın korunmasına katkı sunacağını ve taraf ülkelerden birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış bir saldırı olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.Savunma paktının önümüzdeki dönemde güvenlik, istihbarat paylaşımı, savunma sanayisi, sınır güvenliği ve ortak askerî planlama alanlarında yeni iş birliklerinin önünü açması bekleniyor.

ERBAKAN'IN BİR HAYALİ DAHA GERÇEK OLUYOR!

Milli Görüş lideri ve eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın bir hayali daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçek oluyor.

Erbakan, "Müslüman ülkeleri kendi NATO teşkilatlarını kuracaklar inşallah!" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la 3'lü savunma anlaşması imzalamak için Mekke'de!

ERBAKAN'IN BİR HAYALİ DAHA GERÇEK OLUYOR!Milli Görüş lideri ve eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın bir hayali daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçek oluyor.Erbakan, "Müslüman ülkeleri kendi NATO teşkilatlarını kuracaklar inşallah!" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la 3'lü savunma anlaşması imzalamak için Mekke'de!

DÜNYA BASINI BU SAVUNMA PAKTINA ODAKLANDI: "İSLAMİ NATO!"

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanması beklenen savunma anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. AFP, görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini aktarırken, Hindistan basını girişimi "İslami NATO" olarak nitelendirdi. Yunan ve İsrail basını ise söz konusu adımın Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirebileceğine dikkat çekti.

DÜNYA BASINI BU SAVUNMA PAKTINA ODAKLANDI: "İSLAMİ NATO!"Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanması beklenen savunma anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. AFP, görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini aktarırken, Hindistan basını girişimi "İslami NATO" olarak nitelendirdi. Yunan ve İsrail basını ise söz konusu adımın Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirebileceğine dikkat çekti.

AFP: ÜÇLÜ SAVUNMA ANLAŞMASI MASADA

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Suudi kaynaklar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak bir savunma anlaşmasının imzalanmasının beklendiğini öne sürdü.

Ajansa konuşan kaynaklar, görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini, ancak son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin süreci hızlandırdığını ifade etti.

AFP: ÜÇLÜ SAVUNMA ANLAŞMASI MASADAFransız haber ajansı AFP'ye konuşan Suudi kaynaklar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak bir savunma anlaşmasının imzalanmasının beklendiğini öne sürdü.Ajansa konuşan kaynaklar, görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini, ancak son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin süreci hızlandırdığını ifade etti.
Başlıklar :Mekke AnlaşmasıTürkiyeSuudi ArabistanPakistan
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