Mekke Anlaşması nedir? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması maddeleri nedir?

TÜRKİYE'DEN ÜÇLÜ SAVUNMA PAKTI AÇIKLAMASI: HİÇBİR ÜLKE HEDEF ALINMIYOR

Türk yetkililer, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma paktına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, anlaşmanın tamamen savunma niteliği taşıdığını ve taraf devletlerin yalnızca savunma alanında karşılıklı destek sağlamasını öngördüğünü belirtti.

BÖLGEDEKİ DİĞER ÜLKELKERİN KATILIMINA AÇIK

Açıklamada, paktın herhangi bir ülkeye veya bölgesel aktöre karşı oluşturulmadığı vurgulanırken, anlaşmanın bölgedeki diğer ülkelerin katılımına da açık olduğu ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu düzenlemenin mevcut ikili veya çok taraflı anlaşmaların yerine geçmeyeceğini, bu anlaşmaları geçersiz kılmayacağını ve mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırmayacağını bildirdi.

Daha önce Pakistan Dışişleri Bakanlığı da anlaşmanın ortak güvenliğin güçlendirilmesini amaçladığını, bölgesel istikrarın korunmasına katkı sunacağını ve taraf ülkelerden birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış bir saldırı olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.

Savunma paktının önümüzdeki dönemde güvenlik, istihbarat paylaşımı, savunma sanayisi, sınır güvenliği ve ortak askerî planlama alanlarında yeni iş birliklerinin önünü açması bekleniyor.



