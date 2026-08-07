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Borç yapılandırmada son tarih ne zaman? MTV, SGK, KYK, vergi ve trafik cezası borcu nasıl ve kaç taksitle ödenecek?

Borç yapılandırmada son tarih ne zaman? MTV, SGK, KYK, vergi ve trafik cezası borcu nasıl ve kaç taksitle ödenecek?

11:51, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 11:52, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Borç yapılandırmada son tarih ne zaman? MTV, SGK, KYK, vergi ve trafik cezası borcu nasıl ve kaç taksitle ödenecek?

Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağ-Kur borçları ile kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor. Başvurusunu zamanında yapanlar faiz indirimi ve teminatsız ödeme gibi avantajlardan yararlanıyor. İşte detaylar.

Vergi, SGK primi, trafik cezası, MTV ve öğrenim kredisi borcu olanlar, 31 Ağustos tarihine kadar başvurmaları durumunda 72 aya varan taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi gibi imkanlardan yararlanabilecek. 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat istenmeyecek. İşte söz konusu yapılandırmanın detayları.

Vergi, SGK primi, trafik cezası, MTV ve öğrenim kredisi borcu olanlar, 31 Ağustos tarihine kadar başvurmaları durumunda 72 aya varan taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi gibi imkanlardan yararlanabilecek. 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat istenmeyecek. İşte söz konusu yapılandırmanın detayları.

Borç yapılandırma ne zaman sona erecek?

SGK'ya olan borçlar da kapsamda. SGK'nın genelgesine göre; SSK kapsamında işçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların haziran ayı (dahil) ve öncesi dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Borç yapılandırma ne zaman sona erecek?SGK'ya olan borçlar da kapsamda. SGK'nın genelgesine göre; SSK kapsamında işçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların haziran ayı (dahil) ve öncesi dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereye yapılacak?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda ya da vergi dairelerine doğrudan veya posta yoluyla yapılabilecek. Birden fazla vergi dairesine borç varsa, her birine ayrı başvurulacak, kısmi başvuru olmayacak. Vergi dairesine olan tüm borçlar için başvuru yapılması şart.

Borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereye yapılacak?Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda ya da vergi dairelerine doğrudan veya posta yoluyla yapılabilecek. Birden fazla vergi dairesine borç varsa, her birine ayrı başvurulacak, kısmi başvuru olmayacak. Vergi dairesine olan tüm borçlar için başvuru yapılması şart.

Prim borçları için ise başvuruların icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere yapılması gerekiyor. Birden fazla üniteye borç varsa, ayrı ayrı başvuru yapılmalı. Prim borçları için başvuruların tecil talep formu, çok zor durum raporu veya mali durum bildirim formuyla birlikte yapılması isteniyor.

Prim borçları için ise başvuruların icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere yapılması gerekiyor. Birden fazla üniteye borç varsa, ayrı ayrı başvuru yapılmalı. Prim borçları için başvuruların tecil talep formu, çok zor durum raporu veya mali durum bildirim formuyla birlikte yapılması isteniyor.

Borç yapılandırma taksit imkanı var mı?

Yapılandırmada uygulanacak taksit sayısı borcun türüne ve borçlunun mali durumuna göre değişiyor. Taksitlendirilen borçlara ilişkin birinci taksit eylülde, izleyen taksitler de aylık olarak bu ayı takip edecek şekilde yatırılacak. Taksit sayısının çok zor durum hali ve alacağın türüne göre belirleneceği belirtilirken 16 Haziran itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarına bakılarak taksitlendirilecek.

Borç yapılandırma taksit imkanı var mı?Yapılandırmada uygulanacak taksit sayısı borcun türüne ve borçlunun mali durumuna göre değişiyor. Taksitlendirilen borçlara ilişkin birinci taksit eylülde, izleyen taksitler de aylık olarak bu ayı takip edecek şekilde yatırılacak. Taksit sayısının çok zor durum hali ve alacağın türüne göre belirleneceği belirtilirken 16 Haziran itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarına bakılarak taksitlendirilecek.

Mali duruma ilişkin likidite oranının 0,50 veya daha büyük olması halinde 36 taksit, 0,50'den küçük ve 0,30'dan büyük olması halinde 48 taksit, 0,30 veya 0,30'dan küçük olması halinde 72 taksit yapılacak. Bu kapsamda olmayanların borçları ise 48 taksitte ödenecek. KDV borçları ise 12 taksitte ödenecek. Prim borcunda taksit sayısı ise şirketin mali durumuna göre 36 ay ya da 72 ay olarak uygulanacak.

Mali duruma ilişkin likidite oranının 0,50 veya daha büyük olması halinde 36 taksit, 0,50'den küçük ve 0,30'dan büyük olması halinde 48 taksit, 0,30 veya 0,30'dan küçük olması halinde 72 taksit yapılacak. Bu kapsamda olmayanların borçları ise 48 taksitte ödenecek. KDV borçları ise 12 taksitte ödenecek. Prim borcunda taksit sayısı ise şirketin mali durumuna göre 36 ay ya da 72 ay olarak uygulanacak.
Başlıklar :MTVSGK primivergitrafik cezasıBorç yapılandırmaSGK
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