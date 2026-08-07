



EGM PA POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU (PMYO) BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250,000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200,000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (01 Ekim 2026) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2026) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 2001 - 01 Ekim 2008 tarihleri arasında doğmuş olmak),







