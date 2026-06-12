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362 banka hesabı, 65 kripto cüzdan...15 milyar liralık ağ deşifre edildi: İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 44 gözaltı

362 banka hesabı, 65 kripto cüzdan...15 milyar liralık ağ deşifre edildi: İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 44 gözaltı

09:5812/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
AA
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Bahis çetesine büyük darbe: Taşınmazlar ve hesaplara el konuldu
Bahis çetesine büyük darbe: Taşınmazlar ve hesaplara el konuldu

Yasa dışı bahis sitelerine hizmet sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar liraya ulaştığı belirlenen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporuna göre şüphelilerin suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu tespit edildi

Yasa dışı bahis sitelerine hizmet sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar liraya ulaştığı belirlenen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporuna göre şüphelilerin suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "yasa dışı bahis" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet, Mersobahis" isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere 44 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.

MASAK raporuna göre şüphelilerin suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu tespit edildiği açıklamada kaydedildi.

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Antalya, Niğde, Düzce, Osmaniye, Kocaeli ve Tekirdağ'da eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti gerçekleştirildiği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 20 taşınır ve 9 taşınmaz olmak üzere toplam 29 mal varlığına el konulduğu belirtilen açıklamada, 42 şüpheliye ait 362 banka ile 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı aktarıldı.



#operasyon
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