Hesaplarında 8 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon: 72 gözaltı

Antalya Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'da 23, Ankara'da 1, İzmir'de 3, Bursa'da 3, Antalya'da 6, Adana'da 3, Diyarbakır'da 4, Mardin'de 2, Hatay'da 3, Samsun'da 1, Mersin'de 2, Osmaniye'de 4, Gaziantep'te 1, Nevşehir'de 1, Aydın'da 2, Burdur'da 1, Kocaeli'de 1, Batman'da 5, Niğde'de 1, Şanlıurfa'da 4, Isparta'da 1, Manisa'da 1, Edirne'de 1, Muğla'da 1, Siirt'te 1, Hakkari'de 5 ve Van'da 3 olmak üzere toplam 27 ilde 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Haziran sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 72'si gözaltına alındı. 4 şüphelinin cezaevinde olduğu, 8 şüphelinin ise yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

MASAK hesap hareketleri incelemelerinde para transferine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabında, 1 yıllık işlem hacminin ise 8 milyar TL olduğu tespit edildi.







