Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar

14:4812/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Gözaltına alınan S.E'nin (42) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınan S.E'nin (42) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 70 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kalem tabanca ve 69 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E'nin (42) emniyetteki işlemleri sürüyor.




#kayseri
#uyuşturucu operasyonu
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM şifremi unuttum! ÖSYM ais giriş şifresi nasıl alınır, nasıl yenilenir?