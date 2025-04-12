Gözaltına alınan S.E'nin (42) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 70 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kalem tabanca ve 69 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.E'nin (42) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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