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Erzurum'da 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

16:3811/04/2025, Cuma
AA
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Erzurum'da 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Erzurum'da 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve naklini önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda narkotik madde arama köpeği Hera desteğiyle yapılan çalışmalarda, 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Erzurum'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve naklini önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.


Bu kapsamda narkotik madde arama köpeği Hera desteğiyle yapılan çalışmalarda, 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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