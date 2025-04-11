Erzurum'da 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve naklini önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda narkotik madde arama köpeği Hera desteğiyle yapılan çalışmalarda, 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve naklini önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda narkotik madde arama köpeği Hera desteğiyle yapılan çalışmalarda, 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.