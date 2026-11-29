Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir rezidansta çıkan kavgada tabancayla vurulan genç yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye mahallesi Mersin Sokak'taki rezidansta iddiaya göre O.G. (26) ile M.Y. arasında kavga çıktı.
M.Y., O.G.'ye ateş etti
Kavga büyüyünce M.Y., yanında bulunan tabancayla O.G.'ye ateş etti.
Yaralanan O.G., olay yerinden uzaklaşarak Sivas Caddesi'ne çıktı.
Onu yaralı halde gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra O.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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