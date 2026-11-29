Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki rezidansta tabancayla vurulan O.G.'nin yaralandığı kavgaya ilişkin olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir rezidansta çıkan kavgada tabancayla vurulan genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye mahallesi Mersin Sokak'taki rezidansta iddiaya göre O.G. (26) ile M.Y. arasında kavga çıktı.

M.Y., O.G.'ye ateş etti

Kavga büyüyünce M.Y., yanında bulunan tabancayla O.G.'ye ateş etti.

Yaralanan O.G., olay yerinden uzaklaşarak Sivas Caddesi'ne çıktı.

Onu yaralı halde gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra O.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki rezidansta kavga sonrası tabancayla vurulan O.G.'nin olay yeri incelemesi sürüyor; polis, şüpheli M.Y.'yi gözaltına aldı.

IHA Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde rezidansta tabancayla vurulan O.G.'nin olay sonrası polis ekiplerince yürütülen inceleme ve soruşturma çalışması

IHA Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki rezidansta kavga sonrası tabancayla vurulan O.G., olay sonrası polis ekiplerinin çalıştığı alanda yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

IHA Kayseri Kocasinan'daki rezidansta tabancayla vurulan O.G.'nin yaralandığı kavganın ardından olay yerinde delil toplayan polis ekipleri.

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