İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle ateş açılan kavgada 4 kişi yaralandı. Kavganın, taraflar arasında kız meselesi yüzünden çıktığı değerlendiriliyor.
Olay, Adatepe Mahallesi Hasan Ağa Parkı yakınlarında saat 20.45 sıralarında yaşandı.
Şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı
İddiaya göre, birbirini tanıyan taraflar arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı.
Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu vücutlarına saçmalar isabet eden 4 kişi yaralandı.
Şüpheli veya şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kimlik bilgileri açıklanmayan yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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