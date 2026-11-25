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Yerel seçimler öncesinde meydanlarda İzmirlilere Türkiye'nin en uygun fiyatlı suyunu sunma vaadinde bulunan AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay , sözünü hayata geçirmek adına ilk adımı attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmirlilerin ekonomik yükünü hafifletmek ve suyun tasarruflu kullanımını teşvik etmek amacıyla 2027 yılı su ve atık su tarifelerini kapsayan yeni bir indirim düzenlemesi hazırladı.

İZSU Genel Kurulu'nda görüşmeye açılan ve komisyona sunulan teklifle, konut ve iş yeri abonelerinin 40 metreküpe kadar olan tüketim kademelerinde birim fiyatların aşağı çekilmesi hedefleniyor.

KONUTLARDA İLK KADEME 10 METREKÜPE ÇIKIYOR

Düzenlemenin en dikkat çekici bölümünü, 1 Haziran 2026'dan bu yana uygulanan 0-6 metreküplük indirimli tüketim sınırının 10 metreküpe yükseltilmesi oluşturuyor. Mevcut tarifede konut aboneleri için ilk 6 metreküpte 25 lira olan su ve atık su birim bedelinin, yeni düzenlemeyle ilk 10 metreküp için 22 liraya düşürülmesi planlanıyor.

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Böylece 0-10 metreküplük tüketim bölümünde yaklaşık yüzde 63 oranında indirim sağlanması öngörülüyor. İndirimli tüketim sınırının genişletilmesiyle birlikte 1 milyon 264 bin 925 konut abonesinin yeni tarifeden yararlanması bekleniyor.

ORTA DÜZEY TÜKETİM KADEMELERİNDE DE FİYATLAR DÜŞÜRÜLÜYOR

İZSU'nun hazırladığı teklifte orta düzeyde su tüketen konut aboneleri için de kademeli indirimler yer alıyor. Konut abonelerinde uygulanması planlanan yeni fiyat tablosu şöyle şekillendi:

11-20 metreküp tüketim kademesi: Mevcut 99,83 liralık birim fiyatın 70 liraya düşürülerek bu aralıkta yaklaşık yüzde 30 indirim sağlanması öngörülüyor.

21-40 metreküp tüketim kademesi: 145 lira olan birim fiyatın 140 liraya indirilmesi planlanıyor.

İŞ YERİ ABONELERİ DE İNDİRİM KAPSAMINA ALINDI

Yeni tarife teklifi konutların yanı sıra iş yeri abonelerini de kapsıyor. İş yerlerinde 40 metreküpe kadar olan tüketim aralıkları için öngörülen yeni tarifeler şöyle sıralandı:

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0-10 metreküp tüketim kademesi: İlk 10 metreküp için 50 lira olan indirimli birim bedelin 44 liraya düşürülmesi öngörülüyor.

11-20 metreküp tüketim kademesi: 199,65 liralık birim fiyatın 140 liraya indirilerek yaklaşık yüzde 30 indirim sağlanması planlanıyor.

21-40 metreküp tüketim kademesi: 290 liralık birim fiyatın 280 liraya düşürülmesi hedefleniyor.

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