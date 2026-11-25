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İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ilçede bir eve düzenlenen operasyonda, Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 142 sikke ile Roma-Bizans dönemlerine ait 45 yüzük, ok ucu, sapan taşı olmak üzere toplam 187 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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