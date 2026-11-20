İzmir'de sağanak sırasında su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin istinaf duruşmasında, sanıkların kusur oranının tespitine yönelik ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, raporun henüz ulaşmaması üzerine duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.
İzmir'de 12 Temmuz 2024'te etkili olan sağanak yağış sırasında suyla dolan yolda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin yargılamada istinaf süreci devam ediyor.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada, ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığı bildirildi.
Duruşmaya Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ile taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanıkların duruşmada yer almadığı görüldü.
Söz alan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, avukatı ve sanık avukatları, önceki duruşmada talep edilen ek bilirkişi raporunun beklenmesini istedi.
Mahkeme başkanı, sanıkların kusur oranında bir değişiklik olup olmayacağının belirleneceği ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştırılmasının beklenmesine hükmederek duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.
YEREL MAHKEME KARARI KALDIRILDI, TUTUKLU SANIK KALMADI
Olayın ardından Gediz Elektrik ve İZSU çalışanları ile taşeron firma görevlilerinin de bulunduğu 40 sanık hakkında bilinçli taksirle öldürme kapsamında yargılama başlatılırken, İnanç Öktemay'ın ailesi süreçte davadan çekilmişti. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında şu hükümler kurulmuştu:
Cezalar ve tahliyeler: 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verilirken, 9 sanık beraat etmiş, yurt dışındaki 1 sanığın dosyası ayrılmış ve 5 sanığın tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 15'e çıkmıştı.
İstinaf adımı: Dosyayı inceleyen bölge adliye mahkemesi ceza dairesi yerel mahkemenin kararlarını kaldırırken, ara kararlar ve mayıs ayındaki duruşmayla birlikte tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetmiş ve davada tutuklu sanık kalmamıştı.
İZSU YÖNETİCİ VE MÜHENDİSLERİ HAKKINDA YENİ YARGILAMA
Dosyadaki istinaf incelemesinin yanı sıra, İzmir Valiliği'nden alınan soruşturma izninin ardından İZSU yönetici ve personeli hakkında da ayrı bir yargılama süreci başlatıldı.
Bu kapsamda İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, eski Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu'nun yargılanmasına başlandığı kaydedildi.
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