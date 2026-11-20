YEREL MAHKEME KARARI KALDIRILDI, TUTUKLU SANIK KALMADI

Olayın ardından Gediz Elektrik ve İZSU çalışanları ile taşeron firma görevlilerinin de bulunduğu 40 sanık hakkında bilinçli taksirle öldürme kapsamında yargılama başlatılırken, İnanç Öktemay'ın ailesi süreçte davadan çekilmişti. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında şu hükümler kurulmuştu:





Cezalar ve tahliyeler: 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verilirken, 9 sanık beraat etmiş, yurt dışındaki 1 sanığın dosyası ayrılmış ve 5 sanığın tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 15'e çıkmıştı.





İstinaf adımı: Dosyayı inceleyen bölge adliye mahkemesi ceza dairesi yerel mahkemenin kararlarını kaldırırken, ara kararlar ve mayıs ayındaki duruşmayla birlikte tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetmiş ve davada tutuklu sanık kalmamıştı.