6'sı çocuk 107 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında yakalandı.
Lastik botta ve fiber teknede tespit edildi
Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre Dikili ve Seferihisar açıklarında lastik botta, Urla ilçesi açıklarında ise fiber teknede tespit edildi.
Bölgelere Sahil Güvenlik gemisi ve botları, tespitin ardından sevk edildi.
Ekipler, 6'sı çocuk 107 düzensiz göçmeni ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, işlemlerin ardından düzensiz göçmenler teslim edildi.
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