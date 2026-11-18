Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ambulans ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 3'ü sağlık personeli 20 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ambulansı ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan toplam 20 kişinin 3'ünü sağlık personeli, 17'sini minibüste bulunanlar oluşturdu.
Ambulans ihbara seyir halindeyken çarpıştı
Edinilen bilgilere göre kaza, Reşadiye ilçesi D-100 kara yolu ışıklı kavşağında yaşandı.
İhbara seyir halindeyken ilerleyen A.Y. yönetimindeki ambulans, Erzincan istikametinden Erbaa yönüne giden C.K. idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada ambulans sürücüsü A.Y. ile sağlık görevlileri Ş.K. ve B.E., minibüs sürücüsü C.K. ve minibüsteki 16 yolcu yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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