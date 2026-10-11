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Tokat’ta hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 914’e ulaştı: Valilikten şebeke suyu uyarısı

Tokat’ta hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 914’e ulaştı: Valilikten şebeke suyu uyarısı

19:21, 11/10/2026, Pazar
AA
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Tokat’ta hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 914’e ulaştı: Valilikten şebeke suyu uyarısı
Tokat’ta içme suyu numuneleri incelenirken hastanelerde 18 çocuğun tedavisi sürüyor.

Tokat’ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 2 bin 914’e yükseldi. Hastanelerde 18 çocuğun tedavisi ve takibi sürerken Valilik, laboratuvar sonuçları açıklanana kadar şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmamasını tavsiye etti. İçme suyu numunelerinin sonuçlarının 3 gün içinde alınması bekleniyor.

Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 2 bin 914'e ulaştığı bildirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde çeşitli sağlık şikayetleriyle hastanelere başvuruların yapılması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

11 Ekim 2026 Pazar günü saat 08.00 itibarıyla sağlık kuruluşlarına toplam 2 bin 914 vatandaşın başvurduğu bildirilen açıklamada, 18 çocuğun hastanelerde takip ve tedavilerinin devam ettiği vurgulandı.

Valilikten şebeke suyu uyarısı

Tedavisi süren çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekiplerince yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü, kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numunelerinin ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği bildirildi.

Laboratuvar sonuçlarının 3 gün içinde alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması tavsiye edilmektedir. Şebeke suyu, içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabilir; ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, inceleme sonuçları ve süreçteki gelişmeler Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Tokat Belediyesinden açıklama

Tokat Belediyesi ise dün yaptığı açıklamada, "içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı" iddiaları olduğunu, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirme doğrultusunda bölgedeki içme suyu şebekesine herhangi bir kanalizasyon suyunun karışmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.

Açıklamada, "Yaşanan sağlık şikayetlerinin belediyemizin altyapı sistemlerinden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir teknik bulgu bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate almalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verilmişti.


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Başlıklar :TokatValilikzehirlenme şüphesi
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