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Tokat'taki kaza, dün saat 19.00 sıralarında D-100 kara yolu Reşadiye ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Erzincan'dan Niksar yönüne giden ve tarım işçilerini taşıyan C.K. yönetimindeki minibüs ile A.Y. yönetimindeki 60 ANU 794 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü A.Y., sağlık görevlileri Ş.K. ve B.E. ile minibüs sürücüsü C.K. ve minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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