Tokat'ta 5 bin kişi hastanelik olmuştu: Hastalık sokak hayvanlarına da geçti

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, insanlardaki vakaların görüldüğü dönemde kedi ve köpeklerde de ishal ve kusma şikâyetleriyle veteriner kliniklerine başvurular olduğunu belirtti. Kentteki veteriner klinikleriyle iletişime geçerek durumu değerlendirdiklerini ifade eden Karyağdı, "15’in üzerindeki veteriner kliniğimizde, insanlardaki belirtilere benzeyen ishal ve kusmayla seyreden vakalar görülmeye başladı. Kliniklerimizi bu konuda uyardık. Vatandaşlarımızın da kedi ve köpeklerinde bu tür belirtiler gördüklerinde mutlaka veteriner hekime başvurmalarını istiyoruz" dedi.





İnsan ve hayvan sağlığının birlikte ele alınmasının önemine değinen Karyağdı, insanlardan hayvanlara bulaş ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Karyağdı, "İnsan vakalarının başladığı dönemle aynı dönemde kedi ve köpeklerde de benzer belirtilerle karşılaştık. Bu durum, tek sağlık yaklaşımının önemini bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.