Adını duyan merak ediyor: Tokat'ın sıra dışı müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Tokat’ta 2000’li yılların başına kadar ücretsiz umumi tuvalet olarak kullanılan ve müzeye dönüştürülen Sık Dişini Helası, ziyaretçilere geçmişte temiz suyun nasıl kullanıldığını ve atık suyun nasıl tahliye edildiğini anlatıyor.