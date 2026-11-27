TokatGaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde prematüre doğuma bağlı kompleks doğumsal kalp anomalileri nedeniyle tedavi gören 4 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'daki hastaneye sevk edildi.
Bebeğin sevkine karar verildi
Bebeğin ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Tokat Havalimanı'na ambulansla getirilen bebek, ekiplerce helikoptere nakledildi.
Ardından bebek, ambulans helikopterle Konya'ya gönderildi.
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