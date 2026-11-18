Delikkaya’yı az bilinen bir yürüyüş rotası olarak niteleyen Sönmez, tünelin kalker kayaçların zamanla su ve rüzgârın etkisiyle aşınması sonucu meydana geldiğini belirtti. Sönmez, tünelin içinden geçen küçük derenin Çekerek Irmağı’nın bir kolu olduğunu kaydetti.