Tokat'ta 83 yaşındaki terzi Nurettin Şenel, gençlik yıllarında ilk kez gözlük taktığında mesleğini yapamayacağı endişesiyle gözyaşlarına boğuldu. Şenel, ilerleyen yaşına rağmen 73 yıldır aralıksız terzilik yapıyor.
Tokat kent merkezinde çocuk yaşlarda başladığı terziliği tutkuyla sürdüren 83 yaşındaki Nurettin Şenel, ilerleyen yaşına rağmen her gün dükkânının yolunu tutuyor. Aradan geçen onlarca yıla rağmen iğnesini, ipliğini ve makasını elinden bırakmıyor.
Şenel, "1953 yılında terziliğe başladım. Babam okutmadı, mesleğe yönlendirdi. İlk yıllarda pantolon ve elbise dikmeye başladım." dedi. Terzi, 1969 yılında kendi dükkânını açtı; sabah 07.30'da dükkânı açıp gece 22.00'ye kadar çalıştığı günler oldu.
"Gözlüğü alıp taktığımda çok duygulandım, ağladım"
Gençlik yıllarında ilk kez gözlük taktığı günü unutamayan Şenel, mesleğini yapamayacağı endişesiyle gözyaşlarına boğulduğunu ve ’Ya Rabbi, ben bu yaşta gözlüğe düştüm, bundan sonra bu mesleği nasıl devam ettireceğim’ diye düşündüğünü ifade ediyor. Bir dönem ceket diktiği sırada gözlerinden rahatsızlanan terzi, bugün hâlâ çalışabildiğini söyleyip "Bunu Allah’ın bir lütfu olarak görüyorum." dedi.
"Terzilik neredeyse bitmiş vaziyette"
Şenel, "Terzilik artık eski günlerini yaşamıyor. Konfeksiyon ilerledi, hazır giyim yaygınlaştı." diye konuştu. Yaklaşık 40 yılı aşkın süredir Şenel'in diktiği takım elbiseleri giydiğini ifade eden Adnan Demir ise "El işçiliği gerçekten çok mükemmel" dedi.
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