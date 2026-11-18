"Gözlüğü alıp taktığımda çok duygulandım, ağladım"

Gençlik yıllarında ilk kez gözlük taktığı günü unutamayan Şenel, mesleğini yapamayacağı endişesiyle gözyaşlarına boğulduğunu ve ’Ya Rabbi, ben bu yaşta gözlüğe düştüm, bundan sonra bu mesleği nasıl devam ettireceğim’ diye düşündüğünü ifade ediyor. Bir dönem ceket diktiği sırada gözlerinden rahatsızlanan terzi, bugün hâlâ çalışabildiğini söyleyip "Bunu Allah’ın bir lütfu olarak görüyorum." dedi.