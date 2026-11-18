Seyahat planı yapanlara müjde: Uçak biletlerinde beklenen haber geldi! AJet'ten dev indirim kampanyası

Kış aylarında seyahat planı yapan uçak yolcuları için müjdeli haber geldi. AJet, tüm yurt içi uçuşları kapsayan yüzde 30 oranında dev bir indirim kampanyası başlattı. Kısa süreliğine satışa sunulan biletleri alan yolcular, kış döneminde çok daha uygun fiyata uçma fırsatı yakalayacak. Yüzde 30'luk indirimin uygulanacağı seyahat tarihleri, kampanya kodu ve uçuşlara dair merak edilen tüm şartlar belli oldu.