Tokat'ta yapılan operasyonda 3 ruhsatsız tüfek ve 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Turhal ve Pazar'da eş zamanlı operasyon
Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Kasım'da Turhal ve Pazar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2'si kurusıkı tabancadan dönüştürülmüş 8 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait şarjörler ele geçirildi.
Ayrıca farklı ebatlarda 6 şarjör, 3 kurusıkı tabanca, farklı ebatlarda 320 fişek, 3 ruhsatsız tüfek ve 118 dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.
6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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