Olay, 1 Mart 2024'te Erdemli ilçesi Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak’ta meydana geldi. Tek katlı müstakil evde çıkan yangında Durmuş Bütüner ve eşi Elif Bütüner yaşamını yitirdi. Bütüner çiftinin cenazeleri, otopsinin ardından Türbe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aradan geçen 2 yılın ardından dosyayı cinayet şüphesiyle yeniden inceleyen Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp raporları sonrası, alanında uzman bilirkişi heyeti görevlendirdi.

Araştırmalar sonucu, Celal Özden şüpheli olarak gözaltına alındı. Özden'in, yangının çıktığı saatlere kadar çiftin evinde olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özden, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Celal Özden hakkında, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Kadına karşı kasten öldürme’, ‘Bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, suçun işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’, ‘Konut veya iş yerinde gece vakti işlenen nitelikli yağma’ ve ‘Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme’ suçlarından iddianame hazırlandı. Sanık Özden, iddianamenin kabul edildiği Mersin 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık Özden, Bütüner çiftinin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladığı sanığın üzerine atılı suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki esasa ilişkin mütalaasını yineledi.

‘BU İŞİN FAİLİ BEN DEĞİLİM’

Duruşmada söz verilen sanık Özden, “Bu işin faili ben değilim. Ne kimsenin canına kastettim ne de malına göz diktim. Olay tarihinde cebimde 1,5 milyon lira param vardı. Kimsenin 500 bin liralık altınına ihtiyacım yok. Eğer böyle bir şey varsa gerçek failler dışarıda, ben aylardır cezaevindeyim. Hem ben hem de ailem mağdur. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

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YENİDEN RAPOR ALINACAK

Tarafları dinleyen mahkeme, Bütüner çiftinin evindeki yangının çıkış nedeni için yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verdi. Ayrıca sanığa ait cep telefonları baz kayıtlarının incelenmesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip, duruşmayı erteledi.

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