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Nadir canlıya zarar vermeden doğal yaşam alanına bırakan vatandaş, doğanın korunması için duyarlılık çağrısında bulundu. Adana’dan Gülek Yaylasındaki yayla evine giden vatandaş, bahçesinde dolaşırken nesli tehlike altındaki semender ile karşılaştı.

Yakından incelediğinde Türk semenderi olduğunu fark ettiği canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Öykü Konuş, semendere dokunmadan ve zarar vermeden doğada izledi.

Kırmızı listede yer alıyor

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan kırmızı listede yer alan Türk semenderinin görüntülenmesi, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

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Yayla evinin bahçesinde karşılaştı

Karşılaşmanın ardından doğadaki canlıların korunmasının önemine dikkat çeken Öykü Konuş, "Bahçemizde karşılaştığım bu nadir canlıyı yakından görüntüleyip zarar vermeden doğaya bıraktım. Bilinenin aksine insanlara zararı olmayan, doğadaki ekolojik denge için çok önemli ve koruma altında olan bir türdür. Gördüğümüzde dokunmadan, ürkütmeden yolunu açmak en doğrusu" dedi.

Gülek Yaylası'ndaki yayla evinin bahçesinde karşılaşan Öykü Konuş, nesli tehlike altındaki Türk semenderini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ve doğaya bıraktı.

Adana'dan Gülek Yaylası'na giden Öykü Konuş, yayla evinin bahçesinde karşılaştığı nesli tehlike altındaki Türk semenderini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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