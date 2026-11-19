Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç'ı bulmak için Erdemli Belediyesi arama kurtarma ekipleri yelekli olarak arazide çalışma yapıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolduğu bildirilen 76 yaşındaki kadın için gece saatlerinden bu yana arama çalışmaları sürdürülüyor.

Yakınları yetkililere haber verdi

Edinilen bilgiye göre, Erdemli'ye bağlı Sinap Mahallesi sınırlarındaki Küçükfındık Yaylasında 76 yaşındaki Mümine Kılıç'tan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Dün akşamüzeri yapılan kayıp ihbarının ardından bölgede gece saatlerinde arama çalışması başlatıldı.

76 yaşındaki kadının bulunması için gece saatlerinden bu yana arama çalışmaları sürdürülüyor.

76 yaşındaki kadının bulunması için gece saatlerinden bu yana arama çalışmaları sürdürülüyor.

Erdemli Belediyesi 30 kişilik ekiple destek veriyor

Çalışmalara jandarma, AFAD, UMKE, AKUT ve Erdemli Belediyesi ekiplerinin yanı sıra gönüllüler, vatandaşlar ve kadının yakınları katıldı.

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Erdemli Belediyesinin 30 kişilik ekiple destek verdiği bölgede, kayıp kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Erdemli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Ali Çarpar, "Gece saatlerinden beri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Erdemli Belediyesi olarak 30 kişilik bir ekiple jandarma, AFAD ve UMKE ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Tek temennimiz kendisini sağ salim bulup ailesine teslim etmek" dedi.

76 yaşındaki kadının bulunması için gece saatlerinden bu yana arama çalışmaları sürdürülüyor.

76 yaşındaki kadının bulunması için gece saatlerinden bu yana arama çalışmaları sürdürülüyor.

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