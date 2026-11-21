Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın çektiği görüntülerde, Afyonkarahisar'ın farklı noktalarındaki sonbahar güzellikleri gözler önüne serildi.
Sonbaharın son günlerinde Afyonkarahisar'da çekilen görüntüler, görenleri mest etti.
IHA
Görüntüleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz çekti.
IHA
Sonbahar güzellikleri gözler önüne serildi
Yılmaz'ın çektiği görüntülerde, kentin farklı noktalarındaki sonbahar güzellikleri yer aldı.
IHA
Ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen yapraklarının güneş ışığıyla buluşmasıyla ortaya çıkan manzaralar adeta görsel şölen oluşturdu. Sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtan görüntüler izleyenlerin beğenisini topladı.
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