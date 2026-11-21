Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresindeki vadilerde güzel görüntüler oluşturdu.
İlçede sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis, yerleşim alanlarını ve ormanlık dağları kısmen kapladı.
Sis yerleşim alanlarını kısmen kapladı
Vadiler boyunca yayılan sis, sonbahar renkleriyle bütünleşti. Dronla görüntülenen ilçede, dağları ve yerleşim alanlarını kaplayan sisin oluşturduğu manzara dikkati çekti.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.