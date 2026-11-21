Japon marangoz ve taş ustaları tarafından Kastamonu'nun Cide ilçesindeki bir köy okuluna yerden ısıtma sistemi yapıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinde yöresel sanat ve mimari izleri taşıyan yapıları araştıran Japon belgesel ekibi, Cide'nin Çakırlı köyüne geldi.

Japon zanaatkarların dünyayı dolaşarak onarım ve yenileme çalışmalarının anlatıldığı belgesel programı kapsamında, 4 marangoz ve 2 taş ustası tarafından, 3 gün süren çalışmanın ardından 1966 yılında inşa edilen ilkokula yerden ısıtma sistemi kazandırıldı.

Japon ustaların yerden ısıtma sistemi kurduğu, 1966'da inşa edilen Kastamonu Cide'nin Çakırlı köy okulunun girişi.

Proje direktörü Jo Ogaki, yaptıkları görüşmelerde bu okula bir şeyler yapmanın çok uygun olacağına karar verdiklerini söyledi.Ustalarla Türkiye'ye geldiklerini anlatan Ogaki, "Japonya'daki üstün tekniğe sahip ustalar buraya geldi ve yaratıcı fikirlerle burayı yeni sistemle donattı. Yapılan şey hem bize hem de köye değer katmış oldu." dedi.

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Dünyanın farklı bölgelerinde farklı projeler yaptıklarını ifade eden Ogaki, "Bu Türkiye'deki ikinci projemiz. İlkinde Düzce'de bir köyde eski bir su değirmenini onardık. Cide'deki çalışmanın ardından Türkiye'den ayrılacağız." diye konuştu.

Japon marangoz ve taş ustaları, Cide'nin Çakırlı köyündeki 1966 yapımı ilkokulda yerden ısıtma sistemini kurmak için çalıştı; ustalar taş yontma işini sürdürüyor.

"Amacımız insanları mutlu etmek"

Zaman zaman öğrencilerin kendilerini ziyarete geldiğini belirten Ogaki, "Öğrenciler ve köy sakinleri ile güzel iletişim kurduk. Öğrenciler geldiler, burayı ilgi çekici buldu. İnsanların yüzü güldü. Aslında bizim projemizin temel amacı insanları mutlu etmek. İnsanlar gülsün kendilerini iyi hissetsin. Bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Marangoz Tashiyuki Kawahara ise kışın soğuk olacağını düşündükleri sınıfı ısıtmak için yerden ısıtma sistemi kurduklarını söyledi.

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Japon marangoz ustaları, Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Çakırlı köyünde ahşap parçalar üzerinde çalışırken yerden ısıtma sistemi için hazırlık yapıyor.

Japon taş ustaları, Cide'deki Çakırlı köy okulunun yerden ısıtma sistemi çalışması için taş keserken

Isıtma sistemi doğaya uyumlu kurulduGüzel bir ürün ortaya çıktığını aktaran Kawahara, "Bunu doğaya uyumlu bir şekilde yapmak istedik. Onun için yeri zeminde ısıtma sistemi yaptık. Marangoz ustaları zemini yaptı. Koridorda yanan sobada ısınan su sirkülasyon sistemi ile sınıfın tabanında dolaşıyor. Sıva ustamız da duvarı özel bir şekilde nemi alacak şekilde yaptı. Bu şekilde çocukların sağlığı için sınıfın havası kuru olmayacak. Bir marangozumuz da çocukların kullanabileceği raflar yaptı ama normal raf değil. Ufak boyda çocukların da erişebileceği şekilde ve daha sonra büyüdükten sonra sıra veya sandalye olarak da kullanabilecek şekilde yaptı." dedi.

Böyle bir şeye vesile olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Kawahara, "Ustalar Vagonu diye bir programımız var. Japonya'dan farklı alandaki ustalar yurt dışında özellikle şehir merkezinden uzakta kalan böyle yerlere geliyoruz ve oradaki yerel halk için bir yardım dokunuşunda bulunmak istiyoruz. Böyle bir köyde bu projede yer almak bizim için onur verici oldu." diye konuştu.

Mert Yiğit Gün de 3. sınıf öğrencisi olduğunu ifade ederek, "Okulda 7 öğrenci bulunuyor. "Birinci sınıf öğrencilerinin ayakları yetişmiyordu. Yere odun döşemesi yaptılar. Sıcak bir döşeme yaptılar.Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Zeynep Gün ise ilkokulu bu okulda okuduğunu kaydederek, "Şu an altıncı sınıfa geçtim. Okulumuz için Japonya'dan arkadaşlar geldi. Yerleri ısıtıcılı yaptılar. Kardeşim Mert de onlara bir mektup hazırlayarak, "Japonya'dan gelip okulumuza ısıtıcı döşediğiniz için teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz" yazdı. dedi.

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