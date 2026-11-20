Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ders ve sınav hazırlığı için kullandığı MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nun web arayüzünü ve mobil uygulamasını yenileyerek kullanıma sundu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul derslerine ve sınavlara hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nun yenilenen web ara yüzü ve mobil uygulamasının kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında öğrenci ve öğretmenlerin erişimine açılan platformun kullanıcı geri bildirimleri ve gelişen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yenilendiği belirtildi. Açıklamada, "Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını geliştirmelerini, bireysel hedeflerine uygun programlar oluşturmalarını ve akademik gelişimlerini takip etmelerini destekleyen platformun web ara yüzü ve mobil uygulaması daha işlevsel ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturuldu" denildi.

Ana ekranlar kişiye göre düzenlenebilecek

Yenilenen MEBİ'de öğrencilerin web ve mobil uygulama ana ekranlarını kendi ihtiyaçlarına göre düzenleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Kullanım istatistikleri, duyurular, çalışma planları, yaklaşan deneme sınavları ve öğrenci notları gibi bölümler kişisel tercihlere göre sıralanabilecek." ifadeleri kullanıldı.

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"YKS hazırlık ve ders ekranları sadeleştirilirken konu anlatım videolarına not ekleme özelliği geliştirildi. Öğrenciler, videoların belirli bölümlerine notlar alarak tekrar çalışmalarında bu notlardan yararlanabilecek." denildi.

Mobil uygulamada günlük ve haftalık çalışma planları oluşturulabilecek. Derslerin yanı sıra kişisel etkinlikler, hatırlatmalar ve deneme sınavları da bu planlara eklenebilecek.

KANKA ile kişiye özel çalışma planı

MEBİ'nin yapay zeka destekli öğrenci asistanı KANKA'nın özelliklerinin de geliştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrenciler, çalışmak istedikleri dersleri, uygun oldukları saatleri, zorlandıkları konuları ve hedef tarihlerini KANKA'ya bildirerek kendilerine özel haftalık çalışma planları oluşturabilecek. Bu planlara spor, kitap okuma ve hobi gibi etkinlikler de eklenebilecek." ifadelerine yer verildi.

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Doğal dille arama özelliği sayesinde öğrenciler, ihtiyaç duydukları ders, konu, video ve testlere kendi ifadeleriyle ulaşabilecek. KANKA ise öğrencilerin deneme sınavı sonuçları ve öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirme yaparak günlük çalışma önerileri de sunabilecek.

Haftalık değerlendirmelerle öğrencilerin çalışma sürelerini, alışkanlıklarını ve hedeflerine yönelik ilerlemelerini takip etmeleri desteklenecek.

MEBİ'nin çevrim dışı kullanım özelliği geliştirilerek öğrencilerin internet bağlantısı bulunmayan ortamlarda da çalışmalarını sürdürebilmelerine imkan sağlandığı bildirildi. Açıklamada, "Öğrenciler, uygun içerikleri önceden mobil cihazlarına indirerek internet bağlantısı olmadan kullanabilecek." denildi.

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Platforma eklenen Not Defteri modülüyle öğrenciler ders notlarını tek bir yerde toplayabilecek ve bu notlara farklı cihazlardan erişebilecek. Farklı ihtiyaçlara sahip öğrencilerin platformdan daha kolay yararlanabilmesi amacıyla erişilebilirlik seçenekleri genişletildi.

Açık ve koyu görünüm, yüksek kontrast, renk körlüğüne yönelik seçenekler, yazı tipi ve boyutu ayarları ile disleksi dostu görünüm özellikleri geliştirildi. Az gören ve görmeyen öğrenciler için ekran okuyucu uyumluluğu ve klavyeyle kullanım imkanları da güçlendirildi.

Öğrenci ve öğretmen görüşleriyle yenilendi

Milli Eğitim Bakanlığı, MEBİ'nin yenilenen web ara yüzü ve mobil uygulamasının öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla test edildiğini vurguladı.

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Açıklamada, "Kullanıcıların görüş ve önerileri doğrultusunda tasarım ve işlevlerde iyileştirmeler yapıldı. Testlere katılan görme engelli iki öğretmenin deneyimleri de erişilebilirlik çalışmalarına katkı sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Eğitim içeriklerini, kişisel çalışma planlarını, ders notlarını ve gelişim takibini bir araya getiren MEBİ'nin, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerini ve hedeflerine yönelik düzenli çalışma alışkanlıkları kazanmalarını desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

Kullanıcı sayısı 8 milyonu aştı

MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nun 2 milyon 735 bine yakın ortaokul ve 3 milyon 446 bine yakın lise öğrencisi olmak üzere toplam 6 milyon 180 bin 723 öğrenciye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Platformun toplam kullanıcı sayısı, 882 bin 699 öğretmen ve 1 milyon 123 bin 731 veliyle birlikte 8 milyon 187 bin 153'e yükseldi. Öğrencilerin bugüne kadar 704 milyon 787 bin 662 soru çözdüğü platformun mobil uygulaması ise toplam 6 milyon 661 bin 887 kez indirildi" ifadelerine yer verildi.

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