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2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı) kapsamında adayların cevap kağıtları ile cevapları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de uygulanan sınava giren adayların cevap kağıtları, işaretlemelerinin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların yanıtları 10 gün süreyle "ais.osym.gov.tr" adresinden erişime sunuldu.

Adaylar ekranda neleri görebilecek?

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, işaretlemelerini, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru yanıtları görebilecek.

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Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı formdaki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru köküne, cevap seçeneklerine, sorunun doğru cevabına ve kendilerinin verdiği yanıta ulaşabilecek.

Sorular kitapçık dizilimine göre görüntüleniyor

Soruların görüntülenmesi, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde yapılıyor.

Testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanlar da ilgili sayfada gösteriliyor.

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