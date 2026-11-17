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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında erişime açılan Analiz ve Raporlama modülüyle eğitimde veri odaklı yeni bir dönem başladı. Yeni sistem sayesinde öğrencilerin yalnızca sınav notları değil, hangi sorularda hata yaptıkları ve hangi öğrenme alanlarında eksik kaldıkları da ayrıntılı şekilde tespit edilecek.

ÖĞRENCİ VE VELİLER SORU BAZLI PERFORMANSI TAKİP EDEBİLECEK

Öğretmenlerin e-Okul üzerinden puan girişlerini tamamlamasının ardından analiz ve geri bildirim raporlarının otomatik olarak oluşturulacağı sistem, eğitim paydaşlarına şu imkanları sunuyor:

Öğretmenler için detaylı analiz: Öğretmenler EBA üzerinden öğrencilerin başarı durumlarını, puan dağılımlarını ve soruların güçlük düzeylerini inceleyerek eksik kalınan konulara yönelik telafi çalışmaları planlayabilecek.

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Öğrenci ve veli takibi: Sınav sonuçları soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube bazında analiz edilecek; öğrenci ve veliler de soru bazlı puanları ve öğrenme çıktılarındaki performansı doğrudan takip edebilecek.

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE SINAVSIZ ALTERNATİFLER GÜNDEME GELEBİLİR Mİ?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, OYSS ile elde edilecek kapsamlı verilerin ilerleyen dönemde üniversiteye geçiş sistemi tartışmalarına yeni bir boyut kazandırması bekleniyor. Eğitim uzmanları, öğrencilerin yıllara yayılan akademik performanslarının daha sağlıklı ve ölçülebilir verilerle izlenmesinin, yalnızca merkezi sınav puanının (YKS) esas alındığı modelin dışında sınavsız geçiş veya okul başarısının daha etkin değerlendirildiği alternatif modellerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini vurguluyor.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) İÇİN DAHA OBJEKTİF DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Uzun süredir okullar arasındaki not verme farklılıkları nedeniyle tartışma konusu olan Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) geleceği de yeni sistemle birlikte yeniden şekillenebilir. Uzmanlar, ülke genelinde standart ve ölçülebilir veri sunan OYSS sonuçlarının, OBP'nin çok daha adil ve objektif kriterlerle yeniden düzenlenmesine doğrudan katkı sunabileceğine dikkat çekiyor.

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