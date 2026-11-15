İlkokullarda başarı yarışı olmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ölçme ve değerlendirme sisteminde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre okul öncesi ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılamayacak. Ölçme ve değerlendirme sonuçları da öğrencileri, sınıfları, okulları veya illeri sıralamak ve karşılaştırmak amacıyla kullanılamayacak.

SINAV YERİNE GELİŞİM TAKİBİ

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle resmi ve özel okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamaları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun hale getirildi. Yeni sistemde öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil, öğrenme süreçlerindeki gelişimlerine odaklanılacak. Düzenlemeye göre okul öncesi ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav düzenlenemeyecek. Bu kademelerde öğrencilerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri eğitim süreci boyunca takip edilecek. Öğrencilerin başarısı, derslerin özelliklerine ve öğretim programındaki kazanımlara göre yapılan değerlendirmelerle belirlenecek. Ölçme ve değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar, öğrencilerin eksiklerini belirlemek ve gelişimlerini desteklemek için kullanılacak.

YAPAY ZEKAYA İZİN

Yeni düzenlemeyle ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde yalnızca Bakanlığın uygun gördüğü dijital sistemler ve araçlar kullanılacak. Soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde ise yine Bakanlığın onayladığı yapay zeka araçlarından yararlanılabilecek. Bu süreçlerde kişisel verilerin gizliliği de gözetilecek.

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Özel eğitimde erken tespit dönemi

MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin erken yaşta belirlenmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin, özel eğitim ihtiyacı olabilecek öğrencileri erken dönemde fark etmesini sağlayan Eğitsel Tarama ve Değerlendirme Bataryası'nın 2027'de e-Rehberlik Modülü'ne entegre edilerek Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

2027'DE YAYGINLAŞACAK

MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin zamanında belirlenmesi ve ihtiyaçlarına uygun eğitim alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, UNICEF iş birliğiyle daha önce geliştirilen Eğitsel Tarama ve Değerlendirme Bataryası'nın ülke genelinde kullanılması hedefleniyor. Uygulama sayesinde okul öncesi öğretmenleri ile ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğretmenleri, özel eğitim ihtiyacı açısından risk taşıyan öğrencileri erken dönemde fark edebilecek. Öğretmenler, bu öğrencileri gerekli değerlendirme ve tanılama süreçlerine yönlendirebilecek. Böylece öğrencilerin ihtiyaç duydukları desteğe zaman kaybetmeden ulaşmaları ve bireysel farklılıklarına uygun eğitim almaları amaçlanıyor. Temel Eğitimde Özel Eğitim Strateji Belgesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında bataryanın 2027'de e-Rehberlik Modülü'ne entegre edilmesi planlanıyor.

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