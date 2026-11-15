İlkokullarda başarı yarışı olmayacak

15/11/2026, Pazar04:27
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
17

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfye sürecindeki son durumu paylaştı: Son ödemeyle tamamlayacağız14 Kasım 2026 21:40 CumartesiSON DAKİKA
AK Parti’den 25 yılın fotoğraf kareleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğuna özel paylaşım14 Kasım 2026 20:16 CumartesiSON DAKİKA
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı14 Kasım 2026 18:35 CumartesiSON DAKİKA
Araç sahipleri dikkat: Kurala uymayana para cezası kesilecek14 Kasım 2026 17:46 CumartesiSON DAKİKA
6,5 saatlik yol 2 saat 15 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı14 Kasım 2026 17:21 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfye sürecindeki son durumu paylaştı: Son ödemeyle tamamlayacağızAK Parti’den 25 yılın fotoğraf kareleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğuna özel paylaşımŞehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandıTürkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ortak tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldi

İlkokullarda başarı yarışı olmayacak

04:00, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı, ölçme ve değerlendirme sisteminde yeni düzenlemeye gitti. Okul öncesi ve ilkokullarda mevcut sınav yasağı korunurken, değerlendirme sonuçlarının sıralama ve karşılaştırma amacıyla kullanılması da yasaklandı. Böylece öğrenciler, sınıflar, okullar ve iller başarılarına göre sıralanamayacak, “en başarılı” şeklinde derecelendirilemeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ölçme ve değerlendirme sisteminde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre okul öncesi ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılamayacak. Ölçme ve değerlendirme sonuçları da öğrencileri, sınıfları, okulları veya illeri sıralamak ve karşılaştırmak amacıyla kullanılamayacak.

SINAV YERİNE GELİŞİM TAKİBİ

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle resmi ve özel okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamaları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun hale getirildi. Yeni sistemde öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil, öğrenme süreçlerindeki gelişimlerine odaklanılacak. Düzenlemeye göre okul öncesi ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav düzenlenemeyecek. Bu kademelerde öğrencilerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri eğitim süreci boyunca takip edilecek. Öğrencilerin başarısı, derslerin özelliklerine ve öğretim programındaki kazanımlara göre yapılan değerlendirmelerle belirlenecek. Ölçme ve değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar, öğrencilerin eksiklerini belirlemek ve gelişimlerini desteklemek için kullanılacak.

YAPAY ZEKAYA İZİN

Yeni düzenlemeyle ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde yalnızca Bakanlığın uygun gördüğü dijital sistemler ve araçlar kullanılacak. Soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde ise yine Bakanlığın onayladığı yapay zeka araçlarından yararlanılabilecek. Bu süreçlerde kişisel verilerin gizliliği de gözetilecek.

Özel eğitimde erken tespit dönemi

  • MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin erken yaşta belirlenmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin, özel eğitim ihtiyacı olabilecek öğrencileri erken dönemde fark etmesini sağlayan Eğitsel Tarama ve Değerlendirme Bataryası'nın 2027'de e-Rehberlik Modülü'ne entegre edilerek Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

2027'DE YAYGINLAŞACAK

  • MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin zamanında belirlenmesi ve ihtiyaçlarına uygun eğitim alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, UNICEF iş birliğiyle daha önce geliştirilen Eğitsel Tarama ve Değerlendirme Bataryası'nın ülke genelinde kullanılması hedefleniyor. Uygulama sayesinde okul öncesi öğretmenleri ile ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğretmenleri, özel eğitim ihtiyacı açısından risk taşıyan öğrencileri erken dönemde fark edebilecek. Öğretmenler, bu öğrencileri gerekli değerlendirme ve tanılama süreçlerine yönlendirebilecek. Böylece öğrencilerin ihtiyaç duydukları desteğe zaman kaybetmeden ulaşmaları ve bireysel farklılıklarına uygun eğitim almaları amaçlanıyor. Temel Eğitimde Özel Eğitim Strateji Belgesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında bataryanın 2027'de e-Rehberlik Modülü'ne entegre edilmesi planlanıyor.

Gündem
Afyonkarahisar’da buruk ara tatil: İki öğretmen mevlitle anıldı
Gündem
MEB'den sınavlarda devrim gibi karar: Artık yapay zeka kullanılabilecek

Başlıklar :MEBEğitimaktüel
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

İlkokullarda başarı yarışı olmayacak
Arşiv.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet