Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaklaşık 25 dekarlık alanda üretilen patateslerin hasadı tamamlandı. Geleneksel olarak yapılan üretimden elde edilen gelir, öğrencilerin eğitimine destek oluyor.
Doğal ve geleneksel yöntemle üretim
Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, bu yıl 15 dekarlık alanda doğal, 10 dekarlık alanda ise geleneksel yöntemlerle patates yetiştirdiklerini belirtti. Yaklaşık 2 dekarlık alanda da mor patates üretildiğini söyleyen Demirbaş, gelecek yıl ekim alanlarını genişleterek burs verilen öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Rektör Şengönül hasadı yerinde inceledi
Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, çalışanlara kolaylıklar diledi. Şengönül, merkezin bilimsel araştırmaların yanı sıra toplumsal katkı açısından da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
100'Den fazla öğrenciye düzenli burs
Üniversitede gerçekleştirilen üretim, akademisyen ve öğrencilere uygulamalı araştırma imkânı sunuyor. Elde edilen gelirle 100'den fazla öğrenciye düzenli burs desteği veriliyor.
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