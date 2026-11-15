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Üniversitenin tarlasından öğrencilere umut: Hasat geliri 100’den fazla gence burs oldu

16:50, 15/11/2026, Pazar
IHA
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yetiştirilen patateslerin hasadı tamamlandı, elde edilen gelirle 100'den fazla öğrenciye burs veriliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaklaşık 25 dekarlık alanda yetiştirilen patateslerin hasadı tamamlandı. Üretimden elde edilen gelirle 100'den fazla öğrenciye burs veriliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaklaşık 25 dekarlık alanda üretilen patateslerin hasadı tamamlandı. Geleneksel olarak yapılan üretimden elde edilen gelir, öğrencilerin eğitimine destek oluyor.

Doğal ve geleneksel yöntemle üretim

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, bu yıl 15 dekarlık alanda doğal, 10 dekarlık alanda ise geleneksel yöntemlerle patates yetiştirdiklerini belirtti. Yaklaşık 2 dekarlık alanda da mor patates üretildiğini söyleyen Demirbaş, gelecek yıl ekim alanlarını genişleterek burs verilen öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

IHASİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE 25 DEKARLIK ALANDA YETİŞTİRİLEN PATATESLERİN HASADI TAMAMLANDI.

Rektör Şengönül hasadı yerinde inceledi

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, çalışanlara kolaylıklar diledi. Şengönül, merkezin bilimsel araştırmaların yanı sıra toplumsal katkı açısından da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

IHASİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE 25 DEKARLIK ALANDA YETİŞTİRİLEN PATATESLERİN HASADI TAMAMLANDI.

100'Den fazla öğrenciye düzenli burs

Üniversitede gerçekleştirilen üretim, akademisyen ve öğrencilere uygulamalı araştırma imkânı sunuyor. Elde edilen gelirle 100'den fazla öğrenciye düzenli burs desteği veriliyor.

IHAMERKEZ MÜDÜRÜ PROF. DR. AHMET DEMİRBAŞ(SOLDA), SCÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL (SAĞDA)
IHASİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE 25 DEKARLIK ALANDA YETİŞTİRİLEN PATATESLERİN HASADI TAMAMLANDI. ÜRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLE 100’DEN FAZLA ÖĞRENCİYE BURS DESTEĞİ SAĞLANIYOR.
Başlıklar :sivas cumhuriyet üniversitesiscüpatates hasadıöğrenci bursu
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Üniversitenin tarlasından öğrencilere umut: Hasat geliri 100’den fazla gence burs oldu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yetiştirilen patateslerin hasadı tamamlandı, elde edilen gelirle 100'den fazla öğrenciye burs veriliyor.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE 25 DEKARLIK ALANDA YETİŞTİRİLEN PATATESLERİN HASADI TAMAMLANDI.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE 25 DEKARLIK ALANDA YETİŞTİRİLEN PATATESLERİN HASADI TAMAMLANDI.
MERKEZ MÜDÜRÜ PROF. DR. AHMET DEMİRBAŞ(SOLDA), SCÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL (SAĞDA)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE 25 DEKARLIK ALANDA YETİŞTİRİLEN PATATESLERİN HASADI TAMAMLANDI. ÜRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLE 100’DEN FAZLA ÖĞRENCİYE BURS DESTEĞİ SAĞLANIYOR.
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