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Sivas'ta şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı yeniden açıldı: Yetiştiriciler akın etti

13:35, 14/11/2026, Cumartesi
AA
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Hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığı nedeniyle yaklaşık iki ay önce kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı. Çevre il ve ilçelerden yetiştiricilerin akın ettiği pazarda yoğunluk yaşanırken, hayvanlar veteriner kontrolü ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından alana alındı.

Şap hastalığı nedeniyle 17 Eylül'de faaliyetlerine ara verilen Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı yeniden kapılarını açtı.

İlçede 17 Eylül'de kapatılan ve İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla yeniden faaliyete geçen pazarda çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Araçlar veteriner kontrollerinin ardından dezenfeksiyon işleminden geçirilerek içeri alındı.

Yıldızeli ilçesinden hayvanlarını satmak için gelen İsmail Sarıtaş, "Hayvan pazarlarımız kapalıydı. Elimizde bayağı hayvan vardı. Bu hafta ya nasip diyeceğiz inşallah." dedi.

Kayseri'den gelen Burak Kaya ise Şarkışla'nın hayvan pazarıyla öne çıktığını ifade ederek, "Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri. Şarkışla’nın böyle bir özelliği var. İstediğin hayvanı bulabildiğin için burası daha uygun." diye konuştu.

Şarkışla'da esnaflık yapan Nizamettin Saat de pazarın yeniden açılmasının ilçe ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.


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Başlıklar :Hayvan pazarıSivasŞarkışla Hayvan Pazarı
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Sivas'ta şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı yeniden açıldı: Yetiştiriciler akın etti
Hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.
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